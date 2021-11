Miliony na zachodniopomorskie porty

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

45 milionów złotych zostało przeznaczonych na inwestycje w małych portach w naszym regionie.

Pieniądze trafiły do Mrzeżyna, Lubinia, Trzebieży i Niechorza. - Powstają nowe falochrony i nabrzeża - mówi Jacek Zawadzki z Urzędu Morskiego w Szczecinie. - W porcie Mrzeżyno budujemy praktycznie nowe falochrony o długości 454 metrów, które ułatwią wejście do portu zarówno rybakom, jak i żeglarzom, a także innych jednostkom cumującym. Budujemy w Niechorzu pomost rybacki nr 1, który już powinien w zasadzie zostać rozebrany. Postanowiliśmy go odbudować i przedłużyć.



W Trzebieży zostanie też pogłębiony tor podejściowy do portu do 4,5 metra. Zostanie wyrefulowanych 30 tysięcy metrów sześciennych piasku.



- W Trzebieży również pomagamy rybakom, czyli są tam dwa nabrzeża. Jedno w basenie nr 1, drugie w basenie nr 2 o łącznej długości 184,5 metra. Również przebudowujemy nabrzeża. Mieliśmy ściankę drewnianą i stan był opłakany. To była konstrukcja przedwojenna - powiedział Zawadzki.



Pieniądze na inwestycje pochodzą z programu unijnego "Rybactwo i Morze".