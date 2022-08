Szycie butów, lepienie garnków, kręcenie powrozów i bitwy morskie - to atrakcje Festiwalu Słowian i Wikingów. Dobiega końca jego XVII edycja. Wyspę Wolin odwiedziło ponad 2 tysiące rekonstruktorów.

Muzyka wczesnośredniowieczna królowała po tej stronie rzeki Dziwna. Reporterka Radia Szczecin rozmawiała z członkami zespołu Shannon.- To powrót do korzeni. W latach 90. braliśmy udział w rekonstrukcjach i teraz nastąpiła wielka pętla. Od przyszłego roku będziemy koncertować na całym świecie. - A przed chwilą - jako sekcja rytmiczna - kręciliśmy linę do muzyki - mówili.W niedzielę wioskę zwiedzać można do godz. 18, ale skansen jest czynny cały sezon. Dłuższa relacja z imprezy w "Radiowej Szkole pod Żaglami" po godz. 21.