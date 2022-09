Budowa Baltic Pipe zakończona

Tłocznia gazu Goleniów. Fot. Gaz-System

W najbliższy wtorek gazociąg Baltic Pipe zostanie otwarty. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele trzech państw: Norwegii, Danii i Polski.

W ramach inwestycji wybudowano pierwszy dla Polski gazociąg podwodny - mówi Iwona Dominiak z Gaz-Systemu.



- Uroczystość odbywa się w Goleniowie, ponieważ jest to pierwsza tłocznia dostarczonego przez morze Bałtyckie i Pogorzelicę gazu, która będzie go przesyłać dalej na zachód i południe Polski. Goleniów jest jakby pierwszą tłocznią, która podnosi ciśnienie i nadaje kierunek tym molekułom gazu, które zostaną sprowadzone z szelfu norweskiego do odbiorców w całej Polsce - mówi Dominiak.



Gazociąg Baltic Pipe jest już napełniony gazem.



- Wszystkie elementy Baltic Pipe, które realizował Gaz-System, są nagazowane. To znaczy: gazociąg podmorski, Niechorze-Płoty, Goleniów-Lwówek oraz trzy tłocznie gazu - mówi Iwona Dominiak z Gaz-Systemu.



Roboty przy budowie gazociągu trwały dwa lata, licząc od momentu zawarcia umów z wykonawcami. Gaz gazociągiem Baltic Pipe popłynie 1 października.



Uroczystość otwarcia odbędzie się na tłoczni gazu w Goleniowie.