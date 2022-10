Marcin W. o Napieralskim: wielokrotnie pożyczał ode mnie pieniądze. Nie oddawał ich

Prokuratura Krajowa ujawniła zeznania wspólnika Marka Falenty - Marcina W.

Małgorzata i Grzegorz Napieralscy nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy i nie odbierali telefonów. Również fundacja Harfa Dzieciom nie odpowiedziała na pytania o darowizny.





Mężczyzna mówił śledczym m.in. o swoich zażyłych relacjach z Grzegorzem Napieralskim. „On wielokrotnie pożyczał ode mnie pieniądze. Nie oddawał ich” - zeznał. Nowe informacje w tej sprawie ujawnił „Super Express”. Według gazety, spółka MM Group kontrolowana przez Marcina W., dokonała co najmniej dwóch wpłat na stowarzyszenie żony Napieralskiego.„SE” przypomina, że wspólnik Falenty został zatrzymany w 2014 r. i usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a jego pracownicy - oszustw, wyłudzania podatku VAT i wyprania ok. 85 mln zł. Marcin W. poszedł na współpracę ze śledczymi i wyszedł na wolność w maju 2016 r.W odtajnionych przez prokuraturę zeznaniach, Marcin W. opowiadał m.in. o swoich relacjach z Grzegorzem Napieralskim, przewodniczącym SLD w latach 2008-11 i kandydatem tej partii na prezydenta w 2010 r. Jeden z wątków dotyczył rzekomego „spacyfikowania” bydgoskiej posłanki Anny Bańkowskiej, która miała „czepiać się” jednej ze spółek węglowych należących do W. i Falenty.- Zwróciłem się w związku z tym do Grześka Napieralskiego, którego poznałem dość blisko gdzieś w 2013 r. Poznały się też nasze żony. Byliśmy razem na wakacjach w hotelu [...] pod Rawą Mazowiecką w większym gronie. On wielokrotnie pożyczał ode mnie pieniądze. Nie oddawał ich. Nie mam żadnych do niego o to pretensji. Nie oczekiwałem ich zwrotu - opowiadał śledczym W.- Ja dokonałem takiego przelewu z rachunku firmowego SkładówWęgla.pl lub z MM Group. Po tym B. przestała się nas czepiać i nie rozmawiałem już z nią. G. N. nie mówił mi potem, czy to załatwił, czy nie, jednak przy jakiejś okazji podziękowałem mu za to. Przecież byliśmy przyjaciółmi do "mojej ostatniej złotówki", jak to się mówi - opowiadał.„SE” zwraca uwagę, że to właśnie Małgorzata Napieralska jest członkinią zarządu stowarzyszenia Harfa Dzieciom, gdzie W. obiecał przelać pieniądze.” - komentował treść zeznań Napieralski w SMSie do dziennikarza Radia Szczecin pytającego posła o stanowisko w tej sprawie.Teraz „Super Express” ujawnił, że „”. Według gazety jednej dokonano we wrześniu 2013 r. w kwocie 10 tys. zł, a drugiej - w styczniu 2014 r. o wartości 3 tys. zł.