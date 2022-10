Pieniądze ważniejsze niż zdrowie dzieci. Sanatorium "Słoneczko" do likwidacji

Sanatorium "Słoneczko" w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Szkoła działająca przy dziecięcym sanatorium w Kołobrzegu została zlikwidowana. Oznacza to koniec leczenia dzieci w tym w miejscu.

Uchwałę dotyczącą likwidacji szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego i licealnego przy sanatorium „Słoneczko” podjęli podczas ostatniej sesji radni sejmiku województwa zachodniopomorskiego.



Członek zarządu województwa Stanisław Wziątek tłumaczył taką decyzję względami ekonomicznymi.



- Z roku na rok drastycznie zmniejsza się liczba korzystających z tej formy leczenia młodych ludzi. Wymaga ona szczególnych nakładów finansowych i niestety ta działalność jest wysoce nieopłacalna - mówił Wziątek.



Przeciwko takiemu postawieniu sprawy protestowała opozycja, w tym kołobrzeski radny PiS Henryk Carewicz.



- Jak ja dzisiaj siedzę na tej sali i słyszę, że zdrowie naszych najmłodszych przelicza się na pieniądze, że to ekonomia dzisiaj decyduje o tym, czy to "Słoneczko" będzie, jestem tym zbulwersowany - mówił Carewicz.



Ostatecznie za likwidacją szkoły, a w konsekwencji także za zamknięciem „Słoneczka”, opowiedziało się 17 radnych.



Dziecięce sanatorium funkcjonowało 70 lat i leczyło m.in. choroby oddechowe czy alergie. W tym roku spośród 800 zakontraktowanych pacjentów na leczenie do Kołobrzegu dotarło tylko blisko 300 dzieci. Szpital i szkoła pozostają puste od początku września.