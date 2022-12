Mieszkańcy mówili "nie", biogazownia jednak powstanie

Urząd Miasta w Nowogardzie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Biogazownia będzie mogła powstać w Słajsinie w gminie Nowogard. Radni zgodzili się na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Inwestycję na terenie należącym do Związku Gmin RXXI może zrealizować spółka z niemieckim kapitałem. Do biogazowni mogą trafiać odpady m.in. z Niemiec.



Związek Gmin R-XXI wraz ze spółką Eneris pod uwagę bierze 2 lokalizację: Słajsino i Łobez. W Łobzie przeciwko inwestycji protestowali mieszkańcy.



- Smrodu tutaj nie potrzebujemy, w żadnym wypadku - podkreślała jedna z mieszkanek.



- Biogazownia sama w sobie jest inwestycją dobrą, natomiast to ,co nurtuje mieszkańców to jej lokalizacja, ponieważ strefa jest w niedużej odległości od zabudowań - zaznaczyła Wiesława Romejko, radna rady miejskiej w Łobzie.



Za biogazownią w gminie Nowogard zagłosowali m.in. w części radni klubu Nowa, Lewicy i PO.