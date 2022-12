Wiatrak dla Politechniki Morskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Pijanowski Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wiatrak - symulator elektrowni wiatrowej stanął przy budynkach Politechniki Morskiej przy ulicy Willowej w Szczecinie.

Politechnika Morska kupiła prawdziwy wiatrak, który wiele lat pracował - mówi prorektor do spraw nauki Artur Bejger. - Udało się pozyskać siłownię wiatrową, która jakiś czas co prawda pracowała, ale za to jest wyposażona praktycznie we wszystkie możliwe systemy, które potencjalny serwisant powinien znać, poczuć i zobaczyć, jak to wszystko pracuje.



Wiatrak ma 20 metrów, będzie produkował prąd. - To się łączy również z pewnymi kosztami. Nowa siłownia wiatrowa jest bardzo trudna do zdobycia, poza tym koszty zdecydowanie przekraczałyby możliwości uczelni. Dlatego staraliśmy się zdobyć wiatrak, który byłby w zakresie naszych możliwości finansowych - tłumaczy Bejger.



Symulator ma służyć studentom Politechniki Morskiej do nauki pracy na wysokości, ćwiczeń asekuracji oraz ewakuacji pożarowej.



Na Politechnice Morskiej, a wcześniej Akademii Morskiej, już drugi rok kształceni są studenci na kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe.