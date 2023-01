"Trzynastka" znowu na podium. Uczniowie zdradzają sekret sukcesu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szkoła, która spełnia marzenia, czyli szczecińska "Trzynastka" po raz kolejny na podium w ogólnopolskim rankingu liceów.

Podobnie jak rok temu - LO XII zajęła 3. miejsce w konkursie Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", pozostając w czołówce szkół w całej Polsce. Pod uwago brano m.in. sukcesy w olimpiadach i wyniki z matur.



Ta szkoła gwarantuje nam idealny start do zrealizowania naszych marzeń - mówią uczniowie "Trzynastki": - Nauka jest ogólnie trudna, ale dzięki wsparciu wspaniałych nauczycieli, jakich tutaj mamy wszystko da się - że tak powiem kolokwialnie - ogarnąć. Takie szkoły jak "Trzynastka", to jest szansa dla uczniów, którzy opierają swoją przyszłość o nauki ścisłe, humanistyczne czy przyrodnicze... - Po tej szkole mam - że tak powiem - dobrą bazę i perspektywy na studia.



Dążymy do takiego modelu, w którym współpraca - która jest kluczowa - daje właśnie takie efekty - mówi wicedyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego mgr Beata Stępkowska-Styś.



- My po prostu rzetelnie pracujemy. My - nauczyciele, dyrekcja, a przede wszystkim, z ogromnym wsparciem rodziców, pracują młodzi ludzie. Utrzymuję kontakt z wieloma moimi absolwentami, każdy z nich może mówić o swoim sukcesie. Mamy absolwentów, którzy prowadzą swoje kancelarie prawnicze, w których zatrudniają kolejnych naszych absolwentów... Tworzą się więc niejako grupy wsparcia, dla byłych uczniów XIII LO. To też nas bardzo cieszy - dodaje Stępkowska-Styś.



Ze szczecińskich szkół w pierwszej setce znalazły się również dwie szczecińskie placówki - II LO im. Mieszka I oraz V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka.