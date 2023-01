Przebudowa ulicy Mieszka I jeszcze potrwa

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Przebudowa ul. Mieszka I potrwa jeszcze tydzień - deklaruje wykonawca prac, spółka NCT. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zapewnia, że na koncie miasta jest 600 tys. zł wpłaconych przez tę firmę, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

A chodzi o ślimacząca się od ponad roku budowę dodatkowego pasa ruchu przed skrzyżowaniem z ul. Białowieską, do sklepu Ikea. Rzeczywiście w ostatnim czasie trudno było realizować prace drogowe - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka ZDiTM Hanna Pieczyńska.



- Liczymy, że ostatni podany termin, będzie dochowany. Nie ma tam wielu pracowników, jednak liczymy na termin 31 stycznia - dodaje Pieczyńska.



Na razie nie ma decyzji, czy w przypadku niedotrzymania kolejnego już terminu na NCT nałożone zostaną kary finansowe. Byliśmy na terenie budowy, rzeczywiście ruch jest niewielki, jest tam kilku pracowników i sprzętu. Za budowę płaci Ikea, prace powodują jednak utrudnienia - to część drogi krajowej i wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 30 km/h.