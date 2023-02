Mija 532. rocznica ślubu księcia Bogusława X z Anną Jagiellonką, córką Kazimierza IV Jagiellończyka. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Mija 532. rocznica ślubu księcia Bogusława X z Anną Jagiellonką, córką Kazimierza IV Jagiellończyka. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Wzięli ślub w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dokładnie 2 lutego 1491 roku - mija 532. rocznica ślubu księcia Bogusława X z Anną Jagiellonką, córką Kazimierza IV Jagiellończyka.

Wydarzenie miało umocnić więzi Polski z Pomorzem; z drugiej strony dzięki Annie przedłużona została dynastia Gryfitów.



Z okazji rocznicy zaślubin książęcej pary Zamek przygotował kilka atrakcji. Będzie można się dowiedzieć, jakie stroje miała książęca para.



- Materiał na sukni miała gęsto wyszywany perłami. Wyglądali wspaniale, dostojnie - uchyla rąbka tajemnicy Tomasz Wieczorek, zamkowy przewodnik.



Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się też, jak przebiegał XV-wieczny ślub.



- Podczas tego spotkania przybliżę dane, bo są zachowane, ile było jadła szykowanego na to wielkie wesele. Był turniej rycerski - jeśli chodzi o uroczystości, to były one jednymi z najwspanialszych w tej części Europy - ocenił.



Zbiórka uczestników przy Wieży Zegarowej o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny.