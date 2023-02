Gacek dziś ma swoje święto! Niektórzy specjalnie przyjeżdżają do Szczecina, by go zobaczyć [ZDJĘCIA]

Kot Gacek. Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Szczecinianom znany jest od lat i chętnie go odwiedzają przynosząc smakołyki. Ale odkąd użytkownicy Google okrzyknęli go największą atrakcją Szczecina, przez co dowiedział się o nim cały świat, w odwiedziny do kota Gacka - bo o zwierzaku z ulicy Kaszubskiej mowa - ustawiają się prawdziwe tłumy.

Niektórzy przyjeżdżają z innych miast, by pogłaskać czarno-białą kulkę. Zwłaszcza dziś w Dzień Kota.



- Ja tego kotka już od lat znam, ale ostatnio zrobiło się o nim bardzo głośno w intrenecie, telewizji, w radiu... - mówi mieszkanka Szczecina. - To jedna z większych atrakcji Szczecina - zauważa. - Kocham kotki - dodaje inna napotkana szczecinianka.



- Od początku pobytu Gacka jesteśmy tutaj razem. Tu zawsze były koty, Gacek zjawił się znikąd, nie wiemy dokładnie skąd. Przyszedł i został - podkreśla Marta Nowicka, opiekunka Gacka.



Gacka postanowiła odwiedzić także mieszkanka Szczecinka, która przyjechała specjalnie do stolicy Pomorza Zachodniego, by go zobaczyć. - Jechałam trzy godziny, ale cieszę się, że mogłam go zobaczyć. Nie potrafię zobaczyć w to, że to naprawdę on. Wygląda jeszcze lepiej, niż na nagraniach. Jestem spełniona - podkreśla.



Gacek to wolnożyjący kot, który mieszka w drewnianej budce przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie.