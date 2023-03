Goście Radia Szczecin o próbach zohydzenia walki o reparacje

To próba ośmieszenia i zohydzenia walki o reparacje - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Chodzi o wypowiedzi szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który mówił do mieszkańca Śląska - tu cytat: "z jakiej paki miałby pan dostać reparacje wojenne?",a raport naukowców o stratach wojennych nazwał "jakimiś papierami".- To nie są puste słowa - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości: - Taki człowiek wypowiadający się w ten sposób, to jest to dla Niemców niesłychanie ważny sygnał... Nie tylko kogo należy w Polsce wspierać, ale również, że w Polsce nie ma w tej sprawie jednomyślności.Radosław Lubczyk z Koalicji Polskiej PSL uważa jednak, że wypowiedziami Donalda Tuska nie należy się przejmować: - Donald Tusk, jak dobrze liczę, w Polsce już nie rządzi ponad 8 lat. Jego słowa ważą więc dzisiaj tyle co nic...Według raportu o stratach wojennych, który rząd Prawa i Sprawiedliwości opracował z kilkudziesięcioma naukowcami Niemcy powinny oddać Polsce ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych.