Międzyzdroje - najdłuższa flaga w Polsce. Rekord pobity [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na plaży w Międzyzdrojach pobito rekord na najdłuższą biało-czerwoną flagę w Polsce. Jej długość to 2,5 kilometra.

Około 1000 osób przez ponad dwie godziny rozciągało flagę z dwóch stron plaży tak, aby połączyć nasze barwy narodowe w jedną całość.- Jest bardzo fajnie, ale wieje. - Specjalnie przyjechaliśmy z Koszalina, żeby to zobaczyć. Cała rodzina; żona i trójka wnucząt. - To jest ponad dwa tysiące metrów materiału, dajemy radę, dojdziemy. - Ma dwa i pół kilometra, rekord pobity o 300 metrów, coś pięknego - mówili goszczący w Międzyzdrojach turyści.- To jest właściwe uczczenie znaczenia flagi narodowej - podkreśliła Beata Kirluk, zastępca burmistrza Międzyzdrojów.Po pobiciu rekordu Polski na najdłuższą flagę w Polsce w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach ruszył pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry wojskowej.