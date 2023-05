Mieszkania od ręki w Karlinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze Karlina chcą, aby w tym mieście można było otrzymać mieszkanie komunalne prawie od ręki.

Chcemy, aby czas oczekiwania na mieszkanie komunalne wynosił od roku do góra dwóch lat, mówi Waldemar Misko burmistrz Karlina. - Myślę, że udało nam się to zrealizować w Karlinie, tzn. żeby czas oczekiwania na lokal komunalny nie trwał 6-8 lat jak to było wcześniej, tylko rok lub dwa maksymalnie.



Karlino buduje mieszkania komunalne. W tym roku rozpoczęto budowę jednego bloku.



- Bardzo dużo budujemy nowych mieszkań, komunalnych i TBS, mamy nowy budynek socjalny. Jesteśmy w trakcie budowania dwóch bloków mieszkalnych, komunalny i TBS, razem będzie 76 mieszkań, kończymy tą inwestycję w przyszłym roku. Podaż mieszkań będzie bardzo duża - dodaje Misko.



Karlino wykorzystuje na budowę mieszkań komunalnych tanie kredyty Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest w stanie dofinansować taką inwestycję w wysokości 90 procent.