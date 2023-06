Sezon na truskawki w pełni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Czerwiec to miesiąc, w którym to właśnie truskawka króluje na polskim rynku.

Widać to chociażby na szczecińskim targowisku Manhattan, gdzie klienci wychodzą z torbami pełnymi krajowych owoców. Jeżeli chodzi o ceny truskawek, spotkani przez nas mieszkańcy Szczecina mają różne opinie.



- Cena, pół kilo tylko kupiłam, bo mnie nie stać na więcej. Ja bym powiedziała, że o 40% droższe. - Niedrogo. Na początku przecież były po dwadzieścia parę złotych, ale teraz jest cena przyzwoita. - Patrzymy, że są różne ceny. Widziałem przy Kauflandzie po 9,90 zł. - W zeszłym roku to raczej chyba tańsze były. No nie są takie drogie. - Normalne, tak jak się należy. Truskawka jest taka sama, cena zrobiła się, jak w tamtym roku. W tamtym roku były krótko, a w tym jest trochę owoców, więc jest w miarę cena - mówią szczecinianie.



Na szczecińskim Manhattanie za kilogram truskawek zapłacimy około 13 złotych - drobniejsza kosztuje około 10 zł.