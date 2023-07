2. Brygada Zmechanizowana ze Złocieńca odznaczona medalem Pro Patria

Fot. Marcin Łukasz

2. Brygada Zmechanizowana Legionów im Marszałka Józefa Piłsudskiego świętowała w sobotę w Złocieńcu. Uroczystości rozpoczęła polowa Msza Święta w intencji żołnierzy oraz ich rodzin. Drugą częścią była zbiórka żołnierzy i gości na placu apelowym.

To dla mnie zaszczyt być dowódcą 2BZ - powiedział dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gen. bryg. Dariusz Machula. - W ciągu ostatniego roku jednym z najważniejszych zadań na granicy polsko-białoruskiej.

Żołnierze brygady wierni słowom roty przysięgi wojskowej strzec jej niepodległości i granic. Przez 17 miesięcy pełnili służbę na granicy.



Jednym z najważniejszych elementów sobotniego święta było odznaczenie jednostki przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka medalem Pro Patria.



To podziękowanie za służbę żołnierzy mówił Jan Kasprzyk.- Za to wszystko, co czynią żołnierze i dowództwo brygady na rzecz kultywowania tradycji o przeszłości. A brygada ma przecież wspaniałe tradycje Legionowe, nawiązujące wprost do okresu naszych walk o niepodległość, ale to nie tylko historia. Widać, że w służbie żołnierzy brygady to, co było kiedyś przeszłością, odżywa, że oni tak samo jak ich poprzednicy legioniści Józefa Piłsudskiego, traktują służbę w kategorii powołania, nie zawodu.





Podczas zbiórki Jan Kasprzyk przekazał jednostce popiersi Józefa Piłsudskiego.