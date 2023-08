Pomnik Floriana Krygiera odsłonięty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"W sporcie albo się wygrywa, albo uczy" czytamy na odsłoniętym w czwartek pomniku Floriana Krygiera. Stanął przed stadionem przy ul. Twardowskiego w Szczecinie.

Reporterka Radia Szczecin zapytała najmłodszych kibiców, czy znają postać Krygiera.



- Florian Krygier był najlepszym trenerem Pogoni Szczecin. - Mieliśmy przed chwilą turniej, teraz przyszliśmy odsłonić pomnik - mówili.



To pod wodzą Floriana Krygiera Pogoń awansowała do I ligi. Pomnik powstał w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.



Prezes Stowarzyszenia "Portowcy" Maciej Kasprzyk opowiedział genezę jego powstawania.



- Zastanawialiśmy się w jakiej formie przedstawić pana Floriana i postanowiliśmy przedstawić go w formie, w jakiej pamięta go wielu mieszkańców Szczecina: sympatycznego, szczerego, pomocnego człowieka, który był blisko ludzi, mieszkańców, kibiców... - powiedział Kasprzyk.



To właśnie pod wodzą Floriana Krygiera Pogoń awansowała do I ligi w 1958 roku.