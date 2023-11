Inscenizacja sprawy sądowej na początek Tygodnia Praw Dziecka [WIDEO, ZDJĘCIA]

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Z tej okazji w Szczecinie już po raz drugi rozpoczął się Tydzień Praw Dziecka.

W ramach wydarzenia odbyła się inscenizacja rozprawy sądowej. W rolę prawników wcielili się uczniowie szkół podstawowych. Np. Zofia Dusza z SP51 była adwokatem.- Była oskarżana o uderzenie drugiej koleżanki cegłą w głowę. Jakby nie było to winą mojej klientki, dlatego musiałam jej wybronić. Podawaliśmy sensowne argumenty na temat tego, co w tym momencie się działo i dlaczego akurat ona jest niewinna. Przedstawiliśmy argument, w którym okazało się, że mojej klientki nie było w ogóle na miejscu zdarzenia - mówi Dusza.- Dzisiaj byłam w roli sędzi. Nie było na miejscu zdarzenia klientki, koleżanki i to za mną przemówiło, więc uznałam, że klientka była niewinna - mówi Julia Rusin.Inscenizacja rozprawy była prowadzona przez Sędziego Sądu Rejonowego w Łobzie Arkadiusza Krupę.- Sędzia nie ma monopolu na posiadanie wiedzy telepatycznej, nie ma nadzwyczajnych zdolności, za wyjątkiem tego, aby poszukiwać dowodów. Jego zadaniem jest wychwycić możliwe błędy. To wszystko, co tutaj obserwowaliśmy w toku tych warsztatów, ma pokazać, że te czynniki determinują bardzo często ludzkie życie - mówi sędzia Krupa.Tydzień Praw Dziecka potrwa do 24 listopada. Szczegółowy harmonogram wydarzeń można sprawdzić na stronie urzędu miasta - rodzina.szczecin.eu