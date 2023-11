Niepewny remont Floating Areny [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sprawdzamy oferty, które zostały złożone - mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich komentując planowany remont fasady szczecińskiej Floating Areny.

W grudniu 2021 podczas wichury szklana część elewacji basenu uległa uszkodzeniu, przez co część obiektu jest wyłączona z użytku - m.in. siłownia i sauny.



Remontem zainteresowały się dwie firmy, jednak obie oferty są dużo wyższe niż przewidziany budżet na tę inwestycję. Analizą ofert zajmie się komisja przetargowa.



- Po zakończeniu prac komisji przetargowej będą podejmowane decyzje. Oczywiście komisja będzie rekomendować, czy któraś z tych ofert zostanie wybrana. Oczywiście to będzie się wiązało z koniecznością zwiększenia budżetu na realizację tego zadania. Druga opcja jest taka, że przetarg jest unieważniany, żadna z ofert nie jest wybierana i wtedy będziemy pewnie szukać jakiegoś innego sposobu wyboru wykonawcy - zapowiedział Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.



Pracujemy, żeby ten temat możliwie jak najszybciej doprowadzić do końca - dodaje Zieliński.



- Te prace trzeba zrealizować, ponieważ część obiektu jest wyłączona z użytkowania, co nie powinno mieć miejsca. A prace polegają na zabezpieczaniu całości fasady więc trzeba je zrealizować tak, żeby zabezpieczyć obiekt i żeby te historie nie powtórzyły się w późniejszym czasie - mówił Zieliński.



Miasto nie podaje dokładnego terminu rozstrzygnięcia sprawy. Przypomnijmy, że na realizacje inwestycji niespełna 2 miliony złotych. Tymczasem jedna z firm chce ponad sześć, a druga - ponad cztery miliony złotych.