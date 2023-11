Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Utrudnienia na drodze krajowej nr 31.

Na wysokości Marwic, trwa naprawa nawierzchni, to na odcinku między Gryfinem a Widuchową, w kierunku Szczecina.



Drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 50 km/h.



Utrudnienia potrwają do ok. godziny 17.