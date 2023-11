Dodatkowe pieniądze na budowę dróg w regonie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 170 milionów złotych trafiło do samorządów naszego regionu na przebudowę dróg lokalnych.

Umowy na lokalne inwestycje zawarło w czwartek 67 gmin i powiatów - mówi wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik.



- Będą to inwestycje przede wszystkim w drogi lokalne, gminne i powiatowe. Te, które są najbliżej mieszkańców, z których korzystają na co dzień, które dają komfort, bezpieczeństwo i przede wszystkim dostępność. Często było tak, że te drogi były w bardzo złym stanie i ten dojazd do większego miasta był bardzo utrudniony - mówi Wójcik.



Jednym z samorządów, który otrzymał dofinansowanie na inwestycję drogową, była gmina Ińsko. To prawie 9 milionów złotych - mówi burmistrz Jacek Liwak.



- Będziemy budowali drogę w sołectwie Ścienne. Droga jest w opłakanym stanie i to jest delikatnie powiedziane. Będzie to zadanie, które jednak potrwa, bo to jest trzy kilometry przez sołectwo, przez wioskę, dość skomplikowana operacja. Myślę, że jak już wyłonimy wykonawcę, to już pójdzie - mówi Liwak.



Przekazane w czwartek samorządom dofinansowanie pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.