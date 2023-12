Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

15. pracowników pracujących w szczecińskim oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa zostało odznaczonych medalami od prezydenta RP Za Długoletnią Służbę, które wręczył wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.

Jedną z wyróżnionych osób jest Dariusz Justyński, monter sieci gazowych.



- Docenionym przez przełożonych, że długoletnia moja praca nie idzie na darmo, że ktoś o tym pamięta i wie o tym. Zajmuję się utrzymaniem bezpieczeństwa sieci gazowych, ziemnych. Stanowią większą część Szczecina. To jest moje życie. To jest coś, do czego zostałem stworzony - mówi Justyński.



Wręczenie medali było połączone z obchodami 175-lecia Gazownictwa w Szczecinie.