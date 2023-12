Mieszkańcy gminy Dobra: To skandal [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"To co się dzieje na drogach naszej gminy to skandal" - piszą w mediach społecznościowych mieszkańcy gminy Dobra.

Z problemem zwrócili się m.in. do radnego gminnego Pawła Malinowskiego, który napisał interpelację do lokalnego samorządu.



- Mieszkańcy domagają się cywilizowanych warunków - mówi Malinowski. - Niestety warunki drogowe są bardzo ciężkie. Ten temat poruszaliśmy na ostatniej sesji. Na sesji usłyszeliśmy, że to nieprawda, drogo są czarne. Pani Dera, kiedy składałem interpelację na prośbę mieszkańców, również powiedziała mi, że mówię nieprawdę, drogi są w bardzo dobrym stanie. Można powiedzieć ręce opadają.



Pierwszy przetarg na odśnieżanie dróg Urząd Gminy Dobra ogłosił 12 października 2023 r. Został on unieważniony. W piątek, 1 grudnia 2023 r. rozstrzygnięto drugi przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych.



Poprosiliśmy wójt gminy Dobra o komentarz - jak nas poinformowano, z powodu "natłoku spotkań" nie było to możliwe. Do tematu wrócimy.