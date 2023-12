Nowy helikopter trafi do szczecińskiej policji

Foto: Krzysztof Chrzanowski, BKS KGP

Cztery nowe śmigłowce otrzymała polska policja. Jedna z amerykańskich maszyn typu Belle trafi też do Szczecina.

Posłużą one przede wszystkim do namierzania i łapania piratów drogowych. Wyposażone są w kamery, sterowany reflektor, a także dodatkowy zbiornik paliwa, który pozwala na pokonanie siedmiuset kilometrów czy utrzymanie helikoptera w powietrzu przez 3,5 godziny.



Śmigłowce kosztowały 170 milionów złotych, z czego 144 miliony to dotacja z Unii Europejskiej. Takie same maszyny trafiły do Wrocławia, Łodzi i Krakowa.

Do tej pory w polskiej policji były trzy takie helikoptery - dwa w Warszawie, jeden w Poznaniu.