Szef szczecińskiej delegatury NIK: mamy najgorszy bilans wodny w Europie

Nawet 20-50 procent wody z jakiej korzystamy na co dzień ucieka bokiem, a wszyscy za to płacimy. Tak wynika z trwającej kontroli NIK-u w wodociągach na Pomorzu Zachodnim.





Dane te zdradził gość "Rozmowy pod krawatem" Marcin Stefaniak, szef szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli.Pęknięte rury, przecieki, ale też kradzież wody. Skala strat jest ogromna, szczególnie jak weźmiemy pod uwagę szkody dla środowiska i dla naszych portfeli - to wykazała kończąca się kontrola NIK-u.- Zaznaczam, że mamy najgorszy bilans wodny w Europie i o tę wodę powinniśmy dbać. Te 50% to jest tak naprawdę zwykłe marnotrawstwo. - mówił szef szczecińskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli.- Tu nie mówimy o tym, że odkręcamy wodę i myjemy zęby, tylko że odkręcamy wodę, a z rury cieknie do gleby - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- Tu mówimy o tej wodzie, która cieknie do gleby, za którą wszyscy płacimy. Mam wrażenie, że samorządy nie do końca są świadome tego, co się dzieje w ich przedsiębiorstwach wodociągowych. Nie zdradzając tajemnicy kontrolerskiej myślę, że wszystkie szczegóły za miesiąc państwo poznają - odpowiedział Stefaniak.Z szefem szczecińskiej delegatury NIK-u Marcinem Stefaniakiem rozmawialiśmy także o najsłabszych w Polsce wynikach egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, o kontrolach stoczni, także tych planowanych po zmianie władzy, czy o kontroli po zatruciu rzeki Iny w StargardzieCała rozmowa do wysłuchania i do obejrzenia naszej podstronie