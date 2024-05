Kandydaci Trzeciej Drogi do Europarlamentu o swoich celach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- To czego potrzebujemy w Europie i Polsce to pokój i spokój. Z takim przesłaniem startuje do Parlamentu Europejskiego wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który jest jedynką na liście Trzeciej Drogi z okręgu obejmującego województwa zachodniopomorskie i lubuskie.

- Mam nadzieję, że Europarlament nie będzie kolejną odsłoną polsko-polskiego sporu - podkreślał Michał Kamiński, podczas konferencji na Jasnych Błoniach w Szczecinie.



- Dzisiaj jesteśmy w kraju, w którym co chwile wybuchają pożary, a jeden z najważniejszych sędziów okazał się rosyjskim szpiegiem, nad granicą Białoruską znowu narasta kryzys imigracyjny. A Rosjanie coraz bardziej atakują na froncie ukraińskim. Nie wiemy, jaki będzie ogólnoeuropejski wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego - wymienia Kamiński.



Najmłodszym kandydatem na listach Trzeciej Drogi z okręgu obejmującego województwa zachodniopomorskie i lubuskie jest Ernest Ciężkowski, to 25-letni student politologii na Uniwersytecie Szczecińskim.



- Jestem reprezentantem pokolenia, które nie pamięta jak to jest nie być w Unii Europejskiej - zaznacza kandydat do europarlamentu. - Nie pamięta szlabanów na granicy, nie pamięta problemów z zasięgiem czy Internetem. Nie pamięta Polski bez inwestycji europejskich. Uważam, że Europa to nasz wspólny dom, to nasza szansa na rozwój i na nasze bezpieczeństwo - podkreśla Ciężkowski.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.