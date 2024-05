Na stacjach SKM staną w sumie 44 biletomaty. Większość w Szczecinie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Biletomaty dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zostaną zainstalowane na stacjach i przystankach, tworzących system kolejowych przewozów aglomeracyjnych.

Kupna sprzętu dokonało Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Do końca czerwca biletomaty zostaną ustawione w wybranych lokalizacjach. Za ich pośrednictwem będzie można kupić miesięczny bilet metropolitalny, który oprócz przejazdów koleją umożliwi również korzystanie z komunikacji publicznej w miastach obsługiwanych przez SKM. Ma być to wstęp do pełnej integracji biletowej w gminach tworzących Szczeciński Obszar Metropolitalny.



Zastępca wójt Kobylanki Irena Rybarczyk przyznaje, że partnerzy projektu zdecydowali o wspólnym zakupie sprzętu.



- Chodziło o to, żeby te biletomaty były wszystkie jednakowe, pracowały w oparciu o jeden system operacyjny. Biletomaty zostały już zakupione i są testowane - mówi Rybarczyk.



Pełnomocnik prezydenta Stargardu ds. SKM Jan Gumuła informuje, że rozpoczęto już przygotowania do instalacji biletomatów.



- Najwięcej, bo 29, będzie w Szczecinie, dwa w Policach, pięć w Goleniowie, jeden w Stargardzie. W gminie Stargard również jeden, po trzy w Kobylance oraz w Gryfinie. Łącznie 44 biletomaty - mówi Gumuła.



Najdroższy bilet miesięczny w cenie 290 zł umożliwi przejazd koleją i komunikacją miejską we wszystkich miastach i gminach obsługiwanych przez SKM.