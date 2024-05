Szczecin metropolią transgraniczną? Bartnik: Są takie oczekiwania

Szczecin powinien mieć coraz większe aspiracje do bycia transgraniczną metropolią - uważa środowy gość "Rozmów pod krawatem" Paweł Bartnik, który z jednej strony jest szefem Euroregionu Pomerania, a z drugiej - przewodniczącym nowej szczecińskiej Rady Miasta.

Gość programu podkreślał, że takie jest oczekiwanie lokalnych samorządowców po niemieckiej stronie granicy tym bardziej, że coraz częściej wśród tych lokalnych niemieckich samorządowców w Loecknitz, Passewalku i innych miejscowościach są mieszkający tam od lat Polacy, ale także wśród Niemców świadomość znaczenia Szczecina jest coraz większa.- Oczekiwanie niemieckich partnerów jest takie, żeby Szczecin przejął tą rolę stołeczną, bo z perspektywy Berlina tych miejscowości w ogóle tam nie widać. Po naszej stronie metropolia szczecińska jest ważna. Budujemy m.in. kolej metropolitalną. Na razie nie będzie jeździć do niemieckich miejscowości, ale też można ją doprowadzić, tory są - powiedział Bartnik.Wśród innych tematów rozmowy pojawiła się akcja "Idziemy dla Dymka". Paweł Bartnik jest współorganizatorem charytatywnego wydarzenia, które w najbliższą niedzielę odbędzie się na Jasnych Błoniach, a na czele marszu, który rusza o 15:00 pójdzie Robert Korzeniowski.- Będzie wielu piłkarzy Pogoni, zapowiada się Radek Majdan, Maciej Stolarczyk, kiedyś wybitny piłkarz Pogoni. Najważniejsze, żebyśmy wsparli Roberta Dymkowskiego po pierwsze duchowo, ale także finansowo - podkreślił Bartnik.Przewodniczący nowej Rady Miasta mówił także o powyborczych układankach politycznych w szczecińskim magistracie, czy o jego pasji do biegania - ostatni maraton Paweł Bartnik przebiegł ulicami Nowego Jorku.W czwartek gościem "Rozmów pod krawatem" będzie Michał Kamiński, czyli "jedynka" do europarlamentu z listy Trzeciej Drogi z naszego okręgu.