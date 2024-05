"Kto dostaje od ludzi po mordzie?" Listonosze mają dość i chcą podwyżek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W czwartek rano walkę o wyższą płacę rozpoczęli szczecińscy listonosze. Pracownicy poczty przy ulicy Obotryckiej w Szczecinie protestowali przez dwie godziny - zamknęli drzwi placówki.

Był to tak zwany strajk "ostrzegawczy". Jak mówią sami listonosze, planowane są kolejne, bo nikt nie traktuje ich poważnie.



- Proszę pana, my zarabiamy poniżej najniższej krajowej. - Zasuwamy a pieniążków nic, tylko tyle, że musimy zrobić. - Coś się źle dzieje na poczcie. Nie tylko straty, które poczta ma, ale to nie my tutaj, te straty generowaliśmy. - Kto idzie na rejony, kto do dostaje od ludzi za przeproszeniem po mordzie? No przecież my jesteśmy pierwsi, którzy dostają za to, że jest źle na poczcie. To my dostajemy od ludzi ochrzan. - My jesteśmy od tego, żeby roznosić pocztę, a państwo jest od tego, żeby nam godziwie za to zapłacić. - A dyrekcja ma to w poważaniu - mówią listonoszki i listonosze.



Na podwyżki nie ma co liczyć, przynajmniej na razie - informuje Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.



- Związkowcy oczekują podwyżek, które kosztowałyby firmę ponad 1 miliard 200 milionów złotych rocznie. Tymczasem za ubiegły rok strata Poczty Polskiej wynosi kilkaset milionów złotych. Realizacja tego postulatu, można powiedzieć zatopiła by firmę. Nie bilansuje nam się to - mówi Witowski.



W skali kraju w protestach wzięło udział około 5 procent pocztowców.



Spółka przygotowuje tzw. plan transformacji, który przedstawi Radzie Nadzorczej w czerwcu. Poczta Polska chce skupić się m.in. na cyfryzacji i poprawie jakości usług.