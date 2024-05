Szałabawka: taśmy Funduszu Sprawiedliwości to "hucpa polityczna"

To polityczna hucpa - tak publikację kolejnych taśm Funduszu Sprawiedliwości ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Artura Szałabawki to sposób na odwrócenie uwagi od innych, ważniejszych spraw.

Chodzi o nagrania z narady, która odbyła się w resorcie sprawiedliwości na początku 2022 roku. Wzięli w nim udział ówczesny wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, a także radny Szczecina, obecny poseł Dariusz Matecki i ówczesny wicewojewoda Mateusz Wagemann. Uczestnicy rozmawiali jak wyjaśnić powiązania polityków ze stowarzyszeniami, które wygrały konkursy Funduszu Sprawiedliwości na przeciwdziałanie przestępczości.Zdaniem Szałabawki publikacja nagrań to zasłona dymna przed wyborami do Europarlamentu.- Są dla mnie niestety, ale hucpą polityczną, która ma przykryć to, co jest w tej chwili najważniejsze, wybory do Europarlamentu, i wybory, które zadecydują o przyszłości Polski. Czy będzie dalej te szaleństwo klimatyczne, czy będziemy sprowadzać migrantów, czy będziemy mieli elektryczne samochody stare z Niemiec. To są tematy, które są bardzo ważne. Dzieje się to tak i myślę, że społeczeństwo też przed wyborami chciałby posłuchać o programach poszczególnych polityków. To idzie wszystko na bok - mówi Szałabawka.Stowarzyszenia o których mowa w nagraniach otrzymały z Funduszu Sprawiedliwości 17 milionów złotych. Dariusz Matecki podczas zarejestrowanej rozmowy mówi, że formalnie nie był związany z żadnym z nich.