Poznaliśmy nowego wiceprezydenta Szczecina

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Marcin Biskupski, dotychczasowy radny prawobrzeża z Koalicji Obywatelskiej, będzie nowym wiceprezydentem Szczecina.

Zastąpi na tym stanowisku Lidię Rogaś, która sprawami społecznymi zajmowała się w magistracie przez ostatnie dwa lata. Teraz ten zakres będzie należał do Biskupskiego. Będzie się musiał zająć między innymi sprawami kultury w mieście. Dyskusje nad nią trwają od wielu miesięcy - a ostatnio w kontekście listu ludzi kultury skierowanego do prezydenta. Apelowali w nim o debatę nad tym obszarem.



- Na konkrety przyjdzie jeszcze chwila czasu, żeby o nich dyskutować, natomiast w pierwszej kolejności należy uspokoić środowisko artystyczne. Ono ma ogromne znaczenie dla rozwoju miasta i dla całej przyszłości tworzenia się Szczecina - mówi Biskupski.



Nowy zastępca prezydenta mówił, że będzie się spotykał z dyrektorami instytucji kultury i z autorami listu - aby "uspokoić sytuację":



- Bo ona wynika wydaje mi się z jakichś niedomówień i z kwestii, które prawdopodobnie zostały źle przekazane we wcześniejszym okresie. Także tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o sam fakt. Być może nieodpowiedniej ilości rozmów ze środowiskiem artystów - mówi nowy wiceprezydent Szczecina.



Biskupski zapewnił też, że jest przestrzeń na zwiększenie finansowania szczecińskiej kultury i ta kwestia ma być uwzględniona w przyszłorocznym budżecie miasta.



Marcin Biskupski funkcję zastępcy prezydenta obejmie w piątek. Jego miejsce w Radzie Miasta zajmie Maria Bohuń.



W obecnej kadencji skład kolegium prezydenckiego tworzą - poza Biskupskim - Anna Szotkowska, Michał Przepiera i Łukasz Kadłubowski. Grono to uzupełnia skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska oraz sekretarz miasta Ryszard Słoka.