Pół miliarda dla szpitali wstrzymane. "Dla ludzi, którzy cierpią na nowotwory, każdy dzień jest ważny" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad pół miliarda złotych nie trafi do szczecińskich szpitali - powodem kontrola Funduszu Medycznego.

Oddział onkologiczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej miał otrzymać 300 milionów, a Zachodniopomorskie Centrum Onkologii 230 milionów złotych. Jednak konkurs został anulowany przez Ministerstwo Zdrowia w związku z trwającą kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego.



Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała ponowne rozpisanie konkursu. Jednak, jak podkreśla poseł PiS-u Zbigniew Bogucki, to opóźni proces dofinansowania szpitali. - Udało się te pieniądze zabezpieczyć. One były zabezpieczone w budżecie państwa, więc dzisiaj opowiadania, że to będzie w lutym, może w marcu, a może na świętego nigdy. Dla ludzi, którzy cierpią na nowotwory, każdy dzień, każdy tydzień jest ważny - mówi Bogucki.



CBA sprawdza możliwe nieprawidłowości przy wyborze placówek w ramach konkursu. Beneficjentami konkursu miało być 19 szpitali w kraju i miały otrzymać łącznie ponad 4 miliardy złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski