Bez wzrostu dodatku dla wychowawców. Nauczyciele składają petycję [ZDJĘCIA]

Wyższe dodatki dla dyrektorów szkół, a dla wychowawców bez zmian - szczecińscy nauczyciele złożyli petycję do radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Zgłaszają w niej niezadowolenie z trwających rozmów o planowanych podwyżkach.



- W przypadku dodatku motywacyjnego - obawiam się, że jest to zero złotych, w przypadku dodatku za wychowawstwo wzrost to jest zero złotych, w przypadku dodatku dla doradców metodycznych: zero złotych. Tak na ten moment zdają się wyglądać te negocjacje - wskazał radny Maciej Kopeć.



Obecnie dodatek dla wychowawców wynosi 300 złotych i - jak wskazuje radny Krzysztof Romianowski - na tle innych dużych miast jest najniższy.



- Nawet Gryfino ma większy. Ma 380 zł jako dodatek miesięczny do wychowawstwa. Warszawa ma 380 zł, Kraków ma 500 zł, Wrocław ma 500 zł, Poznań ma 400 zł. Szczecin ma 300 - wyliczał.



Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli interpelację w tej sprawie do prezydenta miasta.



