Uczniowie wcielą się w role parlamentarzystów

Wcielą się w role parlamentarzystów i będą debatować nad ustawami. "To będzie pierwsze takie wydarzenia w Polsce" - twierdzą organizatorzy Symulatora Parlamentu i startują z rekrutacją.

Edycja tekstu: Michał Król

Do zabawy potrzebna jest setka uczniów. Wziąć udział mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.Każda szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu uczestników i jednego opiekuna - wyjaśnia Maciej Dąbrowski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.- Później na podstawie tych zgłoszeń będziemy wysyłać do uczestników pytania, na podstawie których będziemy mogli określić ich poglądy polityczne, a także przypasować ich do odpowiedniej grupy, odpowiedniej komisji, w której później będą pracować nad ustawami - mówi Dąbrowski.Później uczestnicy wezmą udział w warsztatach zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - dodaje przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.- Na drugi dzień, czyli 28 marca, już wtedy wcielą się w role parlamentarzystów i będą głosować, debatować nad projektami ustaw, które sami zaproponują, które sami stworzą dnia poprzedzającego - mówi Dąbrowski.Symulator Parlamentu odbędzie się 27 i 28 marca w Szczecinie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie sekretariatu do spraw młodzieży województwa zachodniopomorskiego.