Światowy Dzień Radia. Lubicie radio za nasze głosy, śmiech, rzetelność i dobrą muzykę

Dziś Światowy Dzień Radia. Dla niektórych z Was, to wciąż najważniejsze źródło informacji, dla innych najlepsza muzyka.

Edycja tekstu: Michał Król

Mieszkańcy Szczecina powiedzieli nam, za co kochają radio i jaka jest jego przewaga nad telewizją.- Za dystans, który wprowadza w nasze życie, żeby nie było takie poważne. - Za dobrą muzykę. Przewaga radia nad telewizją? Mogę słuchać w samochodzie. - Wolę radio, bo nie oglądam telewizji. Lubię radio, bo jest po prostu rzetelne. - Chyba najczęściej słucham w kuchni, takie typowe miejsce serca domu. - Lubię radio za wasze głosy, za to, że mogę posłuchać kiedy jadę samochodem, za śmiech, który tam jest i który mnie rozwesela. Tak naprawdę to chyba częściej słucham radia przez to, że dużo jeżdżę samochodem. Telewizję bardzo rzadko włączam w domu.Światowy Dzień Radia został ustanowiony przez UNESCO. Świętujemy go od 13 lat.