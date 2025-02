Szykuje się wsparcie dla przedsiębiorców z regionu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

200 miliardów złotych z funduszy europejskich na rozwój przedsiębiorczości - na takie dofinansowanie, w ciągu najbliższych lat, może liczyć Polska. To informacja, jaką przekazała dziś zachodniopomorskim przedsiębiorcom, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Niektórzy z nich - jak choćby Mariusz Bajor - przyznali, że korzystali już ze wsparcia finansowego z Unii Europejskiej.



- Jeżeli chcemy dokonać jakiejś większej inwestycji i Unia Europejska chciałaby nam dołożyć do tego pieniążki, w jakiejś tam skali procentowej, choćby 70 - 80 proc., to dlaczego by nie skorzystać? Zawsze to jest tylko 20 proc., a nie 100 proc. - dodał Bajor.



Chcemy wypracować długofalowe i ambitne rozwiązania ulokowania tych funduszy - zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.



- Żeby wśród pierwszej setki polskich przedsiębiorstw było 50 z kapitałem prywatnym, polskim właśnie i wśród pierwszej dziesiątki było pięć z kapitałem prywatnym, polskim - podkreślała Pełczyńska-Nałęcz.



Minister Katarzyna Pełczyńska Nałęcz zapowiedziała także - oprócz stacjonarnych spotkań z przedsiębiorcami - również konsultacje online.