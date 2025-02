Gubałówka zaprasza, choć opinie zróżnicowane [ZDJĘCIA]

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Trochę późno, bo w ostatnim dniu ferii zimowych, ale ruszyła: można zjeżdżać na szczecińskiej Gubałówce.

Niedzielne otwarcie stoku przyciągnęło sporą grupę miłośników nart i snowboardu.



- No najwyższy czas. - Bardzo fajnie, że udało się jednak uruchomić to w tym roku. - Za trzy dni jedziemy w góry do Czech, więc to tak tylko, żeby się rozgrzać. Ja i tak nic nie umiem, więc co tam można określić jako rozgrzewkę? - Fajnie, że ruszyło, jednak niestety nie ruszyło to w fajny sposób, tak jak zawsze to ruszyło przez ostatnie lata. Stok kompletnie jest nieprzygotowany do jazdy, jest pełno lodu... - To nie te zimy, co pamiętam z 60. lat. - Trochę grudy są na stoku, ale jestem zadowolony. - Cieszymy się, nawet jak górka nie jest jakoś super przygotowana. - Myślę, że szczecinianie powinni być zadowoleni - mówili.



W weekendy stok czynny jest w godz. 9-22, w tygodniu w godz. 11-22.



Edycja tekstu: Jacek Rujna