Utworzenie "Parku Miejskiego im. Marysieńki" wstrzymane

Chodzi o teren prawobrzeżnej części miasta ograniczony ulicami Pszenną i Jęczmienną.

Mieszkańcy chcieliby go wyposażyć w utwardzone alejki i ławki, a także oświetlić. Obecnie teren ten należy do Lasów Miejskich i w pierwszej kolejności, ewentualnie, należałoby go przekształcić - uważa radna Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Wleklak.- Musimy poczekać na oficjalne stanowisko i opinię pana prezydenta. Chciałabym spotkać się z leśnikami, którzy obsługują ten las i od nich uzyskać pewną opinię; co jeszcze w ramach całego terenu są w stanie zrobić, albo uporządkować tę przestrzeń tak, żeby ona bardziej służyła mieszkańcom - zapowiedziała.Najlepszym rozwiązaniem dla przeprowadzenia inwestycji na tym terenie byloby wpisanie projektu utworzenia parku do SBO - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.- Pójdźmy w kierunku Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, bo wtedy, jeżeli wygra ten projekt, będzie silny mandat społeczny i chyba już nikt tego nie będzie kwestionował. Jeżeli ktoś chce inwestować w tym terenie, no to jak najbardziej niech próbuje, ale właśnie w ramach SBO - zaproponował.Pod wnioskiem do radnych Rady Miasta w sprawie utworzenia "Parku Miejskiego im. Marysieńki" podpisało się prawie 400 mieszkańców prawobrzeża. Dziś rozpatrywali go szczecińscy radni Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji, którzy przełożyli głosowanie w tej sprawie na następne posiedzenie.