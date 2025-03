Kruszejący problem szczecińskich ulic [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwa odległe od siebie o prawie półtora kilometra miejsca w Szczecinie i problematyczny wspólny mianownik. Chodzi o kostkę w alei Papieża Jana Pawła II i tę nieopodal Dworca Niebuszewo.

Edycja tekst: Michał Król

Miasto szuka przyczyn i rozwiązania "kruszejącego w oczach" problemu. W alei prowadzącej do szczecińskiego magistratu remont zakończył się prawie 3 lata temu. Od tamtej pory kostka wymaga regularnych napraw.Jak podkreśla rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Kacper Reszczyński - jednostka sprawdza, co jest powodem ubytków i dodaje, że dzięki rękojmi mieszkańcy nie płacą za naprawy.- Rękojmia z wykonawcą obowiązuje do dnia października 2027 roku - mówi Reszczyński.Sprawdziliśmy co o sytuacji sądzą kierowcy.- Jak puszczą jeszcze Tatry sześcioosiowe i czołgi. To jest do ruchu pieszego, turystycznego, a nie autobusy. - Wizualnie wyglądała na samym początku super, ale to super zamieniło się na "nie za bardzo" - mówią kierowcy.Natomiast kostce na Niebuszewie przygląda się wykonawca, a napraw należy spodziewać się latem. ZDiTM nie zna daty, kiedy poznamy wyniki analizy w alei Jana Pawła II w Szczecinie.