Powietrze w Szczecinie wciąż złej jakości [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Specjaliści prognozują poprawę, ale na razie nie jest najlepiej. Chodzi o bardzo złą jakość powietrza w Szczecinie. Tak wynika z badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Od kilku dni, mieszkańcy zmagają się z pogorszonym stanem powietrza. Najgorzej było w sobotę - wtedy szczecinianie otrzymali alerty RCB dotyczące wysokiego stężenia pyłu. Głównymi powodami są zanieczyszczenia pochodzące z systemów grzewczych, a także brak wiatru.



Jak zanieczyszczenia wpływają na mieszkańców? - Któregoś dnia nawet z domu nie wychodziłam, bo ja na serce choruję. Czułam jakąś taką spaleniznę, jak z dymu. - Zwracam uwagę na jakość powietrza... Świat jest dziś zatruty. Ale jaki mam na to wpływ? Żadnego... - Powietrze jest niezbędne do życia, do funkcjonowania - żalą się szczecinianie.



- Paradoksalnie, nawet w takich dniach, kiedy stale utrzymywały się temperatury ujemne, nie mieliśmy aż takich wysokich stężeń. Jednak należy tutaj dodać, że sytuacja będzie się poprawiać. Właściwie już od jutra będzie szło ku dobremu - mówi Renata Paryska, z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Szczecinie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.



Aby na bieżąco móc sprawdzać czym oddychamy warto skorzystać z aplikacji mobilnej "Jakość powietrza" Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.



Autorka edycji: Joanna Chajdas