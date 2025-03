Sezon na poroża w zachodniopomorskich lasach

Fot. pixabay.com / LubosHouska (domena publiczna)

Może ważyć nawet 30 kilogramów, jest skuteczną bronią, ale także ozdobą - poroże właśnie teraz można znaleźć w zachodniopomorskich lasach.

Jeleniowate, po okresie godowym zrzucają swoje poroża. Zjawisko to występuje od stycznia do kwietnia. Jak mówi lekarz weterynarii Szymon Śnieżko, poroże rośnie nawet do kilku centymetrów w ciągu doby. - Jego zastosowaniem jest obrona przed innymi samcami. Podczas tak zwanych bukowisk, byki manifestując, wokalizując oraz też walcząc samym tym porożem, odganiają od siebie inne samce, głównie w celach zdobycia jak najwięcej partnerek do kopulacji - tłumaczy Śnieżko.



- Nie każde poroże możemy zabrać z lasu - mówi Michał Czuliński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. - Poroże, które zostało naturalnie zrzucone przez jelenie czy sarny, można zbierać właśnie w tym okresie. Takie poroże, ale przytwierdzone do czaszki zwierzęcia, które upadło w wyniku kolizji drogowej, czy to naturalnie to wtedy stanowi trofeum i to jest własność koła łowieckiego, które to ewidencjonuje.



Średnia cena skupu poroża waha się od 50 do nawet 150 złotych za kilogram w zależności od kształtu, wielkości, a także koloru.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski