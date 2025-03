Skarpetki nie do pary... To ma głębszy sens!

Światowy Dzień Osób z zespołem Downa obchodzony jest 21 marca. źródło: https://pixabay.com/pl/4424190/mac231/CC0 - domena publiczna

Noszone nie do pary są symbolem wsparcia i akceptacji osób z zespołem Downa - mowa o skarpetkach.

W Szczecinie osoby z niepełnosprawnością angażują się również w sprzedaż nieparzystych skarpetek.



- I te nasze Iskierki, ci praktykanci, którzy tam są, naprawdę czują, że pracują, że to nie jest zabawa. Bo to o to chodzi, żeby docenić te osoby, że to są osoby dorosłe, które podejmują jakiś wysiłek w stronę pracy i to im się udaje najczęściej. Są bardzo zadowoleni później - podkreśla Jolanta Ćwirko ze Stowarzyszenia Iskierka.



Skąd wziął się pomysł zakładania różnych skarpetek?



- To wada genetyczna i w 21. chromosomie właśnie są trzy chromosomy i jest to nie do pary. I w tym dniu ludzie zakładają skarpetki nie do pary, żeby w jakiś sposób też się jednoczyć z osobami z zespołem Downa - tłumaczyła.



