Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przejęła śledztwo ws. napaści seksualnej na szeregową z 14. ZBOT w Szczecinie. Śledztwo prowadzone jest w sprawie; na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

Do napaści na szeregową miało dojść w listopadzie ubiegłego roku w budynku sztabu 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. O zdarzeniu pierwszy napisał portal Onet.pl. Sprawcą napaści miał być dowódca 14. ZBOT w Szczecinie.Sprawę początkowo prowadził Dział ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo. W piątek zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. płk Bartosz Okoniewski powiedział PAP, że "sprawę do dalszego prowadzenia przejął w piątek Wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu".- Śledztwo prowadzone jest w sprawie o czyn z art. 197 par. 2 kk, tj. doprowadzenie przy użyciu przemocy do innej czynności seksualnej, gdzie pokrzywdzoną jest pani żołnierz WOT, a sprawcą jest oficer starszy (pułkownik) z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie – powiedział PAP prok. Okoniewski.Prokurator podkreślił, że zawiadomienie w sprawie przyjęto od pokrzywdzonej.- Następnie, zgodnie z procedurą postepowania karnego, pani została przesłuchana przez sąd – bo taka jest procedura w takiej sytuacji. Pani złożyła obszerne zeznania jako pokrzywdzona, opisała przebieg zdarzenia - powiedział.Dodał, że czynności, jakie będą teraz podejmowane przez prokuratora, to m.in. weryfikacja okoliczności podniesionych w zeznaniach pokrzywdzonej.- W zależności od wyniku tych czynności będą podejmowane dalsze kroki w sprawie. [...] Na tę chwilę postępowanie prowadzone jest w sprawie, nikomu jeszcze nie przedstawiano zarzutów - powiedział prokurator.W czwartek oświadczenie w sprawie artykułu dotyczącego dowódcy 14. ZBOT w Szczecinie wydał zespół prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej."W związku z ukazaniem się artykułu dotyczącego dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej informujemy, że zakończyło się wewnętrzne postępowanie dotyczące stawianych zarzutów, które było prowadzone w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej" - napisał zespół prasowy. Poinformował także, że "10 marca Dowódca WOT wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Kadr MON o odsunięcie Piotra S. od dowodzenia brygadą i przeniesienie do dyspozycji DK MON".