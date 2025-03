Pierwsze takie targi w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najciekawsze polskie marki, ręczne wyroby, smakołyki. W szczecińskiej Trafostacji Sztuki trwają Targi Dobry Design.

- To wydarzenie, które od 10 lat inspiruje i przyciąga tysiące odwiedzających z całego kraju. Po raz pierwszy zawitało do Szczecina - mówi organizatorka targów Magdalena Grobelna. - Mamy wysokiej jakości produkty, mamy rzeczy, które są wykonywane przede wszystkim przez autorów. Czyli to nie jest manufaktura jakaś, która jest anonimowa, tylko to są rzeczywiście autorzy i autorki tych prac.



Zgromadzeni w szczecińskiej trafostacji twórcy niezwykle doceniają możliwość zaprezentowania swoich dzieł szerszej publiczności. - Przyjechaliśmy z Krakowa z torebkami skórzanymi z małej pracowni. Limitowane edycje. - Zajmujemy się importowaniem kosmetyków z Grecji. To, co wyróżnia te kosmetyki to ich skład, mianowicie organiczna oliwa z oliwek. - Różnego rodzaju przetwory, które wymyślam i robię sama.



Szczecińskie targi odwiedzać można jeszcze w niedzielę do godziny 18.00.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski