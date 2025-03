Remont Trasy Zamkowej to duże utrudnienie dla kierowców. "W Szczecinie to nic nowego" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ruszył remont nitki wyjazdowej szczecińskiej Trasy Zamkowej. Pierwszy etap robót prowadzony będzie na prawym pasie oraz ścieżce rowerowej.

Edycja tekstu: Michał Król

Przebudowa wiązać się będzie ze sporymi zmianami w organizacji ruchu kierowców - zapowiedział Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.- Duże zmiany dla kierowców, ale związane z koniecznymi do przeprowadzania pracami na Trasie Zamkowej. Dzisiaj pierwsze elementy związane z wprowadzaniem zmian w organizacji ruchu, czyli wykonywanie oznakowania pionowego, jak również poziomego. Jutro kolejne i montaż barier betonowych - mówi Zieliński.Zmiany w organizacji ruchu dotyczą przede wszystkim jadących w stronę Prawobrzeża. Kierowcy nie zjadą z Trasy Zamkowej w kierunku Nabrzeża Wieleckiego oraz ulicy Jana z Kolna. Dodatkowo nie będą mieli możliwości wjazdu na Trasę Zamkową od strony Nabrzeża Wieleckiego. To utrudnienie dotyczy tylko - przypomnijmy - jadących w kierunku Prawobrzeża.Jak mówią sami zmotoryzowani - przez najbliższe dwa lata łatwo nie będzie.- Oby nie było utrudnień, bo ja tu parkuję, ale na pewno będą. W Szczecinie to nic nowego. - Jestem za. Ludzie narzekali, jest trochę trudności przez jakiś czas, ale później będzie fajnie. - Na pewno będzie uciążliwe dla kierowców - mówią szczecinianie.Koszt całej przebudowy nitki wyjazdowej Trasy Zamkowej, to prawie 85 milionów złotych.