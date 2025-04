Bratek i stokrotka się nie boją. Wiosenne rośliny w tym roku wyjątkowo wcześnie

To wyjątkowy rok, jeszcze nigdy nie wystartowaliśmy z roślinami wiosennymi tak szybko - mówi Grzegorz Wawrzyniak, właściciel gospodarstwa ogrodniczego w Karwowie w gminie Kołbaskowo.

Wiosna w szklarniach oznacza ogrom pracy. Sezon zaczął się bardzo szybko, bo w połowie lutego - podkreśla Wawrzyniak.- Wyjechała praktycznie cała prymula, cała stokrotka, cała niezapominajka, cały ten segment wczesnowiosenny, który się o tej porze sadzi już czeka na klientów w centrach ogrodniczych, w sklepach ogrodniczych - tłumaczy.Niższe temperatury, a nawet lokalne przymrozki nie powinny zaszkodzić najbardziej popularnym o tej porze roku roślinom - dodaje Wawrzyniak.- Rośliny jak bratek, stokrotka - one się tego nie boją. Tak że spokojnie, można je wystawiać, można je sadzić, nie bać się tego, bo te rośliny tak są genetycznie ukształtowane, że nic im się nie stanie i po to są w tym czasie - wyjaśnia.Gospodarstwo ogrodnicze w Karwowie jest jednym z najdłużej działających w naszym regionie - kwiaty są tu uprawiane od trzech pokoleń. Rozmowa z Grzegorzem Wawrzyniakiem do posłuchania tutaj