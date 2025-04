Próbowali oszukać seniorkę na 54 tys. zł. 20-latek złapany na gorącym uczynku [WIDEO]

To miało być oszustwo metodą "na legendę". Nie udało się - policja odzyskała ponad 50 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Do zdarzenia doszło w Stargardzie. Do seniorki zadzwoniła kobieta z informacją, że jej córka brała udział w wypadku drogowym. Wyjaśniła, że potrzebne są pieniądze, aby córka mogła uniknąć odpowiedzialności karnej.Seniorka przekazała fałszywemu adwokatowi 54 tysiące złotych. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali 20-latka, który odbierał pieniądze - usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Kobieta odzyskała pieniądze.