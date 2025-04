Pomorze Zachodnie na koszulkach sportowców

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Ewelina Świergiel Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Sportowcy będą promować Pomorze Zachodnie. Logo regionu pojawi się m.in. na koszulkach lokalnych klubów.

Ma to pomóc w promocji województwa w kraju, ale też za granicą. - Silny sport to dobra promocja regionu - podkreśla prezes zarządu Chemika Police Radosław Anioł.



- Koszulki dla nas są najważniejsze, są pokazywane w telewizji, na telebimach, cała infrastruktura hali, to będzie promocja Pomorza Zachodniego. Social media, wszędzie będziemy się starali to Pomorze promować i będziemy z tego bardzo dumni - zaznacza.



Logo Pomorza Zachodniego na sportowych strojach to dobry strategiczny ruch - dodaje prezes Spójni Stargard Ewelina Świergiel.



- Sport jest nośnikiem emocji, ale też wielu pozytywnych wartości, jak gra, replay, rozwój, niepoddawanie się przy porażkach, łączenie tego brandu Pomorza Zachodniego i właśnie sportu jest bardzo udanym mariażem - ocenia.



Umowę na promowanie regionu przez sport podpisały m.in. Pogoń Szczecin, Chemik Police i Spójnia Stargard.