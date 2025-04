Miasto przedstawiło plany remontów i budowy orlików

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Pięć przyszkolnych orlików do remontu i jeden - do budowy. To plan władz Szczecina na ten rok.

Wszystko w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, o którą starają się władze miasta.



Do modernizacji w tym roku przewidziano cztery orliki, funkcjonujące przy szkołach podstawowych i jeden przy liceum - mówił zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera.



- Jeżeli chodzi o modernizację orlików, to będzie ona przeprowadzana w SP14, SP42, SP71 oraz CKS i do tego jeszcze w Liceum Ogólnokształcącym numer 7. Przy orlikach to wszystko jest zależne od uzyskiwanych dofinansowań, ale do tej pory - jak pokazały ostatnie lata - te nasze zabiegi są skuteczne - dodał Przepiera.



Michał Przepiera zapowiedział, że zupełnie nowy orlik w Szczecinie powstanie przy Szkole Podstawowej nr 51: - Tam jest duży teren, który jest dla wielu mieszkańców - którzy nawet tej szkoły bezpośrednio nie znają - z ulicy widoczny. Tam są takie stare, betonowe boiska i siedziska, urządzenia do koszykówki. Jest tam ta przestrzeń na to, by orlik mógł się zmieścić i funkcjonować, z całym zapleczem.



Jeszcze w tym roku ma powstać pełna dokumentacja nowego orlika, a prace przy jego budowie mają się rozpocząć w 2026 roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas