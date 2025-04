Biblioteka wspiera samotnych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozmowa przy kawie, wymiana ważnych informacji, a także wspólne zawiązywanie więzi - to tylko niektóre z możliwości oferowanych podczas spotkań "Ekipy Seniora: Grupy Wsparcia Osób Samotnych" organizowanych co miesiąc w Miejskiej Bibliotece Publicznej ProMedia w Szczecinie.

Jak mówią seniorzy, samotność może spotkać każdego.



- Samotność jest okropna. Człowiek samotny nie ma się z kim pokłócić, nie ma do kogo się odezwać, nie ma z kim porozmawiać, podyskutować na różne tematy i czuje się taki samotny wtedy. - Też można zawsze pójść porozmawiać z innymi ludźmi, podzielić się jakimiś swoimi problemami albo swoją radością. - Takie kontakty są jak najbardziej na czasie i potrzebne - mówią seniorzy.



- Z jednej strony mamy do czynienia z osobami, które są wdowami, wdowcami albo są singlami, nie mają rodziny. Czasem ta rodzina, rodzeństwo mieszka w innym mieście albo ktoś jest jedynakiem. Jak najbardziej samotność daje się we znaki - mówi Aneta Krejczy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.



Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 68 procent dorosłych Polaków czuje się samotnych, a prawie co czwarty deklaruje izolację społeczną.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł